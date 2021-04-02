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    21:03, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Футболисты сборной Казахстана совершили рывок в рейтинге квалификации к ЧМ-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу после ничьей с Украиной улучшила свои позиции в рейтинге всех участников квалификации к чемпионату мира 2022 года в европейском регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент казахстанская команды, поднявшись в списке на шесть позиций и обогнав Боснию и Герцеговину, закрепилась на 38-й строчке рейтинга с коэффициентом 6.45. Выше нашей сборной расположились Грузия, Словения и Уэльс. Лидером рейтинга стала сборная Дании, которая сместила с первого места англичан.

    Напомним, что очко в матче с Украиной стало для казахстанцев первым в отборе к ЧМ-2022, сборная расположилась в группе на последнем месте и у нее остается одна игра в запасе.




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