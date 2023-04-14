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Футболисты Месси и Мбаппе попали в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Апреля 2023, 01:45
Футболисты Месси и Мбаппе попали в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time SEBASTIAN FREJ/GETTY IMAGES

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Нападающие футбольного клуба ПСЖ аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе были включены американским журналом Time («Тайм») в список «100 самых влиятельных людей» в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Полностью перечень знаменитостей опубликован на сайте журнала в четверг.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и получил награду лучшему игроку турнира, Мбаппе стал серебряным призером и лучшим бомбардиром соревнования. Позднее аргентинец был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком года, француз также попал в тройку финалистов на получение награды.

В список журнала Time также попали американцы - горнолыжница Микаэла Шиффрин, установившая абсолютный рекорд по победам на этапах Кубка мира, квотербек команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс, победивший в Супербоуле-2023 - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) - и ставший самым ценным игроком сезона и финальной игры, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, и польская теннисистка Ига Свёнтек, победившая на двух турнирах Большого шлема и четырех - категории WTA 1 000 в сезоне 2022 года.


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