Футболисты и юные таланты: чем казахстанцы отличились на этой неделе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя стала звёздной для казахстанских спортсменов. Также честь нашей страны защитил юный певец Ержан Максим на Детском Евровидении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С приятных новостей началась минувшая неделя для казахстанцев. На международном конкурсе Eurovision Junior 2019 юный казахстанский певец Ержан Максим занял второе место. Достижение Ержана Глава Государства Касым-Жомарт Токаев назвал грандиозным успехом и поздравил молодого певца в своем Twitter.

«Ержан Максим занял второе место на престижном Детском Евровидении. Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алға!» - написал Касым-Жомарт Токаев.

В этот день Ержана поздравляли практически все казахстанцы. Известный исполнитель Димаш Кудайберген написал в Instagram, что считает Ержана победителем.

Сам Ержан обратился ко всем казахстанцам, поблагодарив их за горячую поддержку и активное голосование. «Все это благодаря вам. Большое всем спасибо!», - сказал юный исполнитель в своем видеообращении.

Ещё одним значимым событием для казахстанцев стала победа футбольного клуба «Астана» над именитой командой «Манчестер Юнайтед». Наши футболисты обыграли англичан в пятом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1. Спортивные эксперты назвали эту победу историческим событием.

Не менее знаменательной победой отличились и наши хоккеисты. В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде встретился с екатеринбургским «Автомобилистом», сыграв в овертайме со счетом 1:2, наши хоккеисты таким образом «Барыс» продлили невероятную серию в КХЛ.

За два дня до этого астанинский «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1. Так наша команда отметила свое 20-летие.

Минувшая неделя стала успешной и для культурной сферы. Коллектив «Астана балет» завершил свой первый гастрольный тур по США. Калифорния встретила артистов «Астана Балет» солнечной погодой и что важнее - бурными овациями: труппа столичного театра покорила сердца жителей Сан-Франциско, Сан-Диего и Лос-Анджелеса.

А картины «Казахфильма» получили награды на кинофестивале в Испании «Asian Film Festival Barcelona». Так, фильм «Девушка и море», режиссерами которого являются Азизжан Заиров и Мухамед Мамырбеков, получил награду «Лучший фильм» в секции «Панорама», а картина «Аруах» Хуата Ахметова была отмечена призом «За лучший сценарий».

Также ставший известным многим казахстанцам фильм «Айка» получил две награды 28-го кинофестиваля «Golden rooster and hundred flowers»/«Золотой петух и Сто цветов», который состоялся в городе Сямынь провинции Фуцзянь в Китае. Кроме того, на кинофестивале состоялась китайская премьера фильма «Шынырау» Жанабека Жетируова.

Множество мероприятий проходит в республике ко Дню Первого Президента Казахстана. Так, в школах и колледжах страны 29 ноября были проведены открытые уроки на тему «Современный Казахстан. Уроки Лидерства Елбасы».