16 Июля 2022 00:44

Футболисты «Астаны» обыграли «Шахтер» благодаря двум дублям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче второго тура Кубка Казахстана «Астана» сыграла дома с карагандинским «Шахтером», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Оба коллектива выставили почти оптимальные составы, хозяевам удался быстрый гол, его провел Педро Эуженио, гости сравняли усилиями Эдина Рустемовича и могли выйти вперед с пенальти, однако Роман Муртазаев пробил выше ворот, а следом Рай Влут оформил дубль еще до перерыва. Во втором тайме отметился Юрий Перцух, с пенальти отличился подвел Евгений Кобзарь, а итог подвел оформивший дубль Перцух. 5:2 — сильнее столичные футболисты.

Благодаря этой победе «Астана» набрала четыре очка и лидирует в группе D, «Шахтер» с тремя идет на втором месте.

«Астана» — «Шахтер» 5:2 (3:1).

Голы: Эуженио 17 (1:0), Рустемович 36 (1:1), Влут 42 (2:1), Влут 45 (3:1), Перцух 51 (4:1), Кобзарь с пенальти 87 (4:2), Перцух 90+2 (5:2).

Нереализованный пенальти: Муртазаев 28 (мимо).