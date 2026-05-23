Футболистки КНДР приехали в Южную Корею бороться за титул чемпионов Азии

Северокорейский женский футбольный клуб «Нэгохян» в субботу сыграет в финале женской Лиги чемпионов АФК против японского Tokyo Verdy Beleza, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

Это стало возможным после победы над южнокорейским «Сувоном» со счетом 2:1 в полуфинале — голы во втором тайме забили Чхве Гым Ок и Ким Ген Ен.

Визит «Нэгохяна» стал историческим: впервые с 2018 года северокорейские спортсмены пересекли границу с Южной Кореей. Участие команды в турнире примечательно на фоне сложного периода в межкорейских отношениях, переживающих определенную напряженность в последние годы.

На трибунах стадиона в Сувоне под проливным дождем собрались более 5 000 зрителей. Сотни южнокорейцев скандировали «Нэгохян» и держали флаги обеих команд — их специально собрали местные общественные организации, призвавшие болеть за обе стороны.

Для знатоков футбола результат полуфинала не стал сюрпризом. Северная Корея занимает 11-е место в рейтинге ФИФА — второе среди азиатских сборных после Японии. «Нэгохян», основанный в Пхеньяне в 2012 году, включает нескольких игроков национальной сборной, в активе которой победы на юношеском чемпионате мира до 17 лет в 2025 году, молодежном первенстве до 20 лет в 2024 году и Кубке АФК среди девушек до 17 лет в 2026 году.

Успех северокорейского женского футбола аналитики объясняют системой подготовки спортсменок с раннего возраста. Пхеньянская международная футбольная школа, построенная в 2013 году, считается кузницей элитных игроков.

— Ким Чен Ын, как и его отец, известен интересом к спорту и пообещал превратить Северную Корею в «спортивную державу» вскоре после прихода к власти в 2011 году, — отмечает профессор Университета Донгук в Сеуле Ким Ен Хен.

По мнению экспертов, северокорейские женщины-спортсменки отличаются особой выносливостью и стойкостью, а исторически менее конкурентные международные женские соревнования дали Пхеньяну возможность занять там сильные позиции. Для самих спортсменок успех означает редкий шанс повысить социальный статус — по имеющимся данным, звездным игрокам вручают квартиры, автомобили и даже членство в правящей Трудовой партии.

Матч привлек и тех, кто надеется, что спорт поможет сблизить два корейских государства. Среди зрителей был 91-летний Чхве Чон Дэ, разлученный с матерью и четырьмя братьями и сестрами во время Корейской войны — в 16 лет он оказался по другую сторону границы и больше никогда не видел своих близких.