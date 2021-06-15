Футболист сборной Казахстана вошел в ТОП-10 лучших игроков тура европейского чемпионата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский футболист Владислав Васильев попал в ТОП-10 лучших игроков 12-го тура Высшей лиги Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанский полузащитник вошел в десятку лучших игроков прошедшего тура Высшей лиги Беларуси и с показателем 300 баллов занял восьмое место рейтинга.

Напомним, что в матче против «Гомеля» футболист сборной Казахстана сделал две результативные передачи и забил победный гол на 83-й минуте. «Энергетик-БГУ» проигрывал по ходу встречи со счетом 0:2. В сезоне 2020/2021 Васильев забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.