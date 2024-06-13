Футболист сборной Казахстана подписал контракт с обладателем Кубка Дании

За датский футбольный клуб «Силькеборг» отныне будет выступать полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Фото: silkeborgif_officiel

Наш соотечественник подписал трехлетний контракт с «Силькеборгом», к которому присоединится с 1 июля.

Спортивный директор европейского клуба Йеспер Штюкер подчеркнул, что Рамазан Оразов является мобильным полузащитником.

— Он хорошо читает игру и отлично умеет обращаться с мячом. Мы следили за Оразовым больше года. Заметили его, когда он хорошо сыграл за сборную Казахстана против Дании, — цитирует пресс-служба «Силькеборга» своего спортивного директора.

Также Йеспер Штюкер отметил, что клуб сразу нашёл общий язык с казахстанским игроком.