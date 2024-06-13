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    17:22, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Футболист сборной Казахстана подписал контракт с обладателем Кубка Дании

    рамазан оразов
    Фото: kazfootball.kz

    За датский футбольный клуб «Силькеборг» отныне будет выступать полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    рамазан оразов
    Фото: silkeborgif_officiel

    Наш соотечественник подписал трехлетний контракт с «Силькеборгом», к которому присоединится с 1 июля.

    Спортивный директор европейского клуба Йеспер Штюкер подчеркнул, что Рамазан Оразов является мобильным полузащитником.

    — Он хорошо читает игру и отлично умеет обращаться с мячом. Мы следили за Оразовым больше года. Заметили его, когда он хорошо сыграл за сборную Казахстана против Дании, — цитирует пресс-служба «Силькеборга» своего спортивного директора.

    Также Йеспер Штюкер отметил, что клуб сразу нашёл общий язык с казахстанским игроком.

    — Мы не каждый день приглашаем игрока из Казахстана, но и я, и главный тренер Кент Нильсен быстро нашли диалог с Оразовым. Мы не сомневаемся, что он быстро адаптируется как в жизненном, так и в футбольном плане, — сказал функционер.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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