Футболист сборной Казахстана подписал контракт с обладателем Кубка Дании
За датский футбольный клуб «Силькеборг» отныне будет выступать полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Наш соотечественник подписал трехлетний контракт с «Силькеборгом», к которому присоединится с 1 июля.
Спортивный директор европейского клуба Йеспер Штюкер подчеркнул, что Рамазан Оразов является мобильным полузащитником.
— Он хорошо читает игру и отлично умеет обращаться с мячом. Мы следили за Оразовым больше года. Заметили его, когда он хорошо сыграл за сборную Казахстана против Дании, — цитирует пресс-служба «Силькеборга» своего спортивного директора.
Также Йеспер Штюкер отметил, что клуб сразу нашёл общий язык с казахстанским игроком.
— Мы не каждый день приглашаем игрока из Казахстана, но и я, и главный тренер Кент Нильсен быстро нашли диалог с Оразовым. Мы не сомневаемся, что он быстро адаптируется как в жизненном, так и в футбольном плане, — сказал функционер.