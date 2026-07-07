Футболист сборной Казахстана Дамир Марат стал игроком «Астаны»

Футбольный клуб «Астана» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Дамиром Маратом, передает корреспондент агентства Kazinform.

О переходе 25-летнего футболиста сообщила пресс-служба столичного клуба. Условия соглашения не разглашаются.

Дамир Марат является игроком национальной сборной Казахстана и обладателем Суперкубка страны. За время профессиональной карьеры он выступал за усть-каменогорский «Алтай», «Экибастуз», «Аксу», актауский «Каспий», кокшетауский «Окжетпес» и костанайский «Тобол».

После 16 туров чемпионата Казахстанской Премьер-лиги «Астана» набрала 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Астану» на нарушение правил о доходах футболистов.