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    Футболист сборной Казахстана Дамир Марат стал игроком «Астаны»

    Футбольный клуб «Астана» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Дамиром Маратом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Футболист Дамир Марат
    Фото: ФК "Тобол"

    О переходе 25-летнего футболиста сообщила пресс-служба столичного клуба. Условия соглашения не разглашаются.

    Дамир Марат является игроком национальной сборной Казахстана и обладателем Суперкубка страны. За время профессиональной карьеры он выступал за усть-каменогорский «Алтай», «Экибастуз», «Аксу», актауский «Каспий», кокшетауский «Окжетпес» и костанайский «Тобол».

    После 16 туров чемпионата Казахстанской Премьер-лиги «Астана» набрала 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

    Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Астану» на нарушение правил о доходах футболистов.

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Сборная Казахстана ФК «Астана» ФК «Тобол»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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