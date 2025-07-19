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    01:25, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Футболист-наркосбытчик из Камеруна осужден на 8 лет в Шымкенте

    В Шымкенте иностранца задержали с крупной партией психотропного вещества α-PVP, которое он, по данным следствия, сбывал через мессенджер Telegram, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в городском межрайонном суде по уголовным делам, подсудимый находился на территории Казахстана незаконно, ранее он уже был выдворен по решению суда города Алматы.

    По информации МВД, гражданин Камеруна прибыл в страну в 2020 году в поисках заработка и был игроком одной из местных футбольных команд.

    Несмотря на запрет, в марте 2025 года он вновь оказался в Казахстане и вступил в контакт с неизвестным пользователем Telegram, который предложил ему «работу». Суть предложения заключалась в транспортировке и хранении психотропных веществ с целью сбыта.

    Согласно материалам дела, обвиняемый по указанию сообщника прибыл из Алматы в Шымкент, где должен был получить посылку. В коробке, замаскированной под обогреватель, сотрудники полиции обнаружили 1346 граммов α-PVP — синтетического наркотика, известного на черном рынке под названием «соль».

    Это количество относится к категории особо крупного размера.

    В тот же день мужчина был задержан. При обыске по месту его проживания были изъяты электронные весы, зип-пакеты, изолента и другие предметы, свидетельствующие о подготовке к фасовке вещества.

    Несмотря на наличие вещественных доказательств, показания свидетелей и заключения экспертиз, обвиняемый вину не признал. Он заявил, что не знал о содержимом посылки, просил освободить его от уголовной ответственности и экстрадировать в Камерун. Прокуратура настаивала на строгом наказании.

    — Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не установил. Подсудимый признан виновным по статье 297 части 3 УК РК — «Незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору, — сообщили в суде.

    Бывший футболист проведет 8 лет в местах лишения свободы.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Напомним, в Астане огласили приговор в отношении бывшего дипломата Сакена Мамаша. Он приговорен к 6 годам лишения свободы.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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