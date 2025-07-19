Футболист-наркосбытчик из Камеруна осужден на 8 лет в Шымкенте

Как сообщили в городском межрайонном суде по уголовным делам, подсудимый находился на территории Казахстана незаконно, ранее он уже был выдворен по решению суда города Алматы.

По информации МВД, гражданин Камеруна прибыл в страну в 2020 году в поисках заработка и был игроком одной из местных футбольных команд.

Несмотря на запрет, в марте 2025 года он вновь оказался в Казахстане и вступил в контакт с неизвестным пользователем Telegram, который предложил ему «работу». Суть предложения заключалась в транспортировке и хранении психотропных веществ с целью сбыта.

Согласно материалам дела, обвиняемый по указанию сообщника прибыл из Алматы в Шымкент, где должен был получить посылку. В коробке, замаскированной под обогреватель, сотрудники полиции обнаружили 1346 граммов α-PVP — синтетического наркотика, известного на черном рынке под названием «соль».

Это количество относится к категории особо крупного размера.

В тот же день мужчина был задержан. При обыске по месту его проживания были изъяты электронные весы, зип-пакеты, изолента и другие предметы, свидетельствующие о подготовке к фасовке вещества.

Несмотря на наличие вещественных доказательств, показания свидетелей и заключения экспертиз, обвиняемый вину не признал. Он заявил, что не знал о содержимом посылки, просил освободить его от уголовной ответственности и экстрадировать в Камерун. Прокуратура настаивала на строгом наказании.

— Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не установил. Подсудимый признан виновным по статье 297 части 3 УК РК — «Незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору, — сообщили в суде.

Бывший футболист проведет 8 лет в местах лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в Астане огласили приговор в отношении бывшего дипломата Сакена Мамаша. Он приговорен к 6 годам лишения свободы.