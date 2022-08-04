4 Августа 2022 14:07

Футболист «Кайрата» дисквалифицирован, директор «Кызыл Жара» и клубы КПЛ оплатят штрафы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 августа прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

По итогам заседания приняты следующие решения:

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Аксу - Кайрат

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Аксу» наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Аксу» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Кайрат» Ульянова В. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 1 августа 2022 года.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании оскорбительных кричалок в адрес официальных лиц матча в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Аксу» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Аксу» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Ордабасы - Атырау

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в бросании бутылок и камней в сторону ассистентов, скандировании оскорбительных кричалок в адрес официальных лиц матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Ордабасы» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Ордабасы» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Мактаарал - Тобол

За нарушение подпункта 4.32.7 пункта 4.32, подпункта 8.4.3. пункта 8.4 Регламента розыгрыша Olimpbet-Кубка Республики Казахстан по футболу сезона 2022 года, выразившееся в отсутствии электронного табло замен, запасных ворот, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента, ФК «Мактаарал» наложить штраф в размере 40 МРП. ФК «Мактаарал» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Кызыл Жар СК - Акжайык

За нецензурные выражения в отношении официальных лиц матча, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента президента футбольного клуба «Кызыл Жар СК» Лория Г.О. наложить штраф в размере 200 МРП. Лория Г.О. оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Актобе - Тараз

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурной брани в адрес официальных лиц матча после финального свистка, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Актобе» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Актобе» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Кайсар - Каспий

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Кайсар» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Кайсар» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Вторая лига

Алтай ВКО - Кызыл Жар СК М

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Кызыл Жар СК» Мираса Ж. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 31 июля 2022 года.

Каспий М - Aqtobe City

За неявку команды «Aqtobe City» на матч 30.07.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Aqtobe City» поражение со счетом 0:3 в матче первенства Республики Казахстан по футболу среди команд Второй лиги между командами «Каспий» и «Aqtobe City».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Aqtobe City» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Aqtobe City» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Тараз М - Окжетпес М

За неспортивное поведение, выразившееся в попытке физического воздействия на официальное лицо матча, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента тренера команды «Тараз М» Турсунбаева К. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 30 июля 2022 года.

Актобе М - Академия Онтустик М

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Академия Онтустик» наложить штраф в размере 30 МРП. ФК «Академия Онтустик» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Академия 05 - Акжайык М

За нарушение регламента первенства Республики Казахстан по футболу среди клубов Второй лиги на 2022 год, выразившееся в отсутствии врача команды, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента, на ФК «Акжайык» наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Акжайык» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Чемпионат Республики Казахстан среди юношеских команд не старше 2006, 2007, 2008 г.р.

Экибастуз - Кыран

За неявку команды «Кыран» на матч 27.06.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Кыран» поражение со счетом 0:3 в матче чемпионата среди юношеских команд нет старше 2006 г.р. между командами «Экибастуз» и «Кыран».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Кыран» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Кыран» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Кыран - Семей

За неявку команды «Кыран» на матч 29.06.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Кыран» поражение со счетом 0:3 в матче чемпионата среди юношеских команд нет старше 2006 г.р. между командами «Кыран» и «Семей».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ГККП «Футбольный клуб «Кыран» управления физической культуры и спорта Южно-Казахстанской области», БИН 110140017852 наложить штраф в размере 20 МРП, что составляет 61260 (шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят) тенге. ГККП «Футбольный клуб «Кыран» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Жас Сункар - Кыран

За неявку команды «Кыран» на матч 30.06.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Кыран» поражение со счетом 0:3 в матче Чемпионата среди юношеских команд не старше 2006 г.р. между командами «Жас Сункар» и «Кыран».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Кыран» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Кыран» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Академия 05 - Жас Сункар

За неявку команды «Жас Сункар» на матч 07.06.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Жас Сункар» поражение со счетом 0:3 в матче чемпионата среди юношеских команд не старше 2007 г.р. между командами «Академия 05» и «Жас Сункар».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Жас Сункар» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Жас Сункар» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Яссы - Жас Сункар

За неявку команды «Жас Сункар» на матч 27.06.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Жас Сункар» поражение со счетом 0:3 в матче чемпионата среди юношеских команд не старше 2007 г.р. между командами «Яссы» и «Жас Сункар».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Жас Сункар» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Жас Сункар» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

SD Family - Жас Сункар

За неявку команды «Жас Сункар» на матч 29.06.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Жас Сункар» поражение со счетом 0:3 в матче Чемпионата среди юношеских команд не старше 2007 г.р. между командами «SD Family» и «Жас Сункар».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Жас Сункар» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Жас Сункар» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Арыс - Жас Сункар

За неявку команды «Жас Сункар» на матч 01.07.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Жас Сункар» поражение со счетом 0:3 в матче чемпионата среди юношеских команд не старше 2007 г.р. между командами «Арыс» и «Жас Сункар».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Жас Сункар» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Жас Сункар» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Aqtobe City - Жас Сункар

За неявку команды «Жас Сункар» на матч 03.07.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Жас Сункар» поражение со счетом 0:3 в матче чемпионата среди юношеских команд не старше 2007 г.р. между командами «Aqtobe City» и «Жас Сункар».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Жас Сункар» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Жас Сункар» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Хан Тенгри - Кыран

За не явку команды «Кыран» на матч 03.07.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Кыран» поражение со счетом 0:3 в матче чемпионата среди юношеских команд не старше 2007 г.р. между командами «Хан Тенгри» и «Кыран».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Кыран» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Кыран» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Академия 05 - Кыран

За неявку команды «Кыран» на матч 05.07.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Кыран» поражение со счетом 0:3 в матче Чемпионата среди юношеских команд не старше 2007 г.р. между командами «Академия 05» и «Кыран».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Кыран» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Кыран» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.

Aqtobe City - Яссы

За неявку команды «Aqtobe City» на матч 06.05.2022 года, в соответствии со статьей 25 Дисциплинарного регламента присудить команде «Aqtobe City» поражение со счетом 0:3 в матче чемпионата среди юношеских команд не старше 2008 г.р. между командами «Aqtobe City» и «Яссы».

В соответствии со статьей 52 Дисциплинарного регламента на ФК «Aqtobe City» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Aqtobe City» оплатить штраф до 2 сентября 2022 года включительно.













Фото: kff.kz