Футболист «Арсенала» получил ножевое ранение в Милане

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Защитник английского футбольного клуба «Арсенал» Пабло Мари находится в больнице после ножевого ранения, которое он получил в результате нападения в супермаркете в Милане. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Итальянская пресса пишет, что некий 46-летний итальянец был арестован после инцидента в торговом центре Milano Fiori в районе Ассаго северного города страны в четверг вечером.

Полиция заявила, что у подозреваемого были проблемы с психическим здоровьем, и исключает возможную версию терроризма.

Нападавший якобы схватил нож с витрины в супермаркете Carrefour, а затем ранил людей, в том числе 30-летнего сотрудника магазина. Сообщается, что он скончался, когда его доставили в больницу.

Возраст других пострадавших составляет от 28 до 81 года.

Один свидетель рассказал: «Теперь, когда мы вдалеке, нам стало спокойнее. Но мы действительно были в ужасе. Мы не понимали, что происходит, видели, как другие люди убегали в слезах».

Другой очевидец описал нападение как «сцену из фильма».

«Мы были в баре и подумали, что это ограбление, потому что увидели бегущих мужчин и женщину, — сказал свидетель. - Затем мы увидели больше людей с обезумевшими лицами и поняли, что произошло что-то серьезное».

Футболист Мари находится в аренде в клубе «Монц», который занимает 15-е место в Серии А. В этом сезоне он провел восемь матчей, забив один гол. Испанец перешел в «Арсенал» из «Фламенго» в 2020 году после первоначальной аренды и провел 22 матча за клуб Премьер-лиги.

Известно, что спортсмен находился в числе раненых, которые пострадали от действий нападавшего. В настоящее время администрация клуба «Арсенал» сообщает, что поддерживает контакт со своим игроком и членами его семьи.

Фото: ansa.it