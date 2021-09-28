РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:41, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Футбол: стали известны два призера КПЛ-2021

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За четыре тура до конца чемпионата Казахстана уже определились два призера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ими стали «Астана» и «Тобол». «Астана» с 50 очками идет на первом месте в турнирной таблице КПЛ, «Тобол» с 49 очками — на втором. Два этих клуба уже не покинут тройку ни при каких раскладах: у «Кызыл-Жара» и «Ордабасы» сейчас по 32 очка, и они не смогут вытеснить «Астану» и «Тобол» из числа призеров КПЛ.

    Действующий чемпион Казахстана, «Кайрат», идет лишь на третьем месте в таблице — у него 41 очко. Добавим, что в нынешнем сезоне «Кайрат» является единственным казахстанским клубом, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков — он выступает в Лиге Конференций.



    Теги:
    Спорт Футбол для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!