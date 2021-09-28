Футбол: стали известны два призера КПЛ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За четыре тура до конца чемпионата Казахстана уже определились два призера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ими стали «Астана» и «Тобол». «Астана» с 50 очками идет на первом месте в турнирной таблице КПЛ, «Тобол» с 49 очками — на втором. Два этих клуба уже не покинут тройку ни при каких раскладах: у «Кызыл-Жара» и «Ордабасы» сейчас по 32 очка, и они не смогут вытеснить «Астану» и «Тобол» из числа призеров КПЛ.

Действующий чемпион Казахстана, «Кайрат», идет лишь на третьем месте в таблице — у него 41 очко. Добавим, что в нынешнем сезоне «Кайрат» является единственным казахстанским клубом, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков — он выступает в Лиге Конференций.



