Футбол: сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге претендентов на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в рейтинге всех участников квалификации к чемпионату мира 2022 года в европейском регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Согласно рейтингу портала Whoscored, Казахстан занимает 44-ю строчку в таблице участников квалификации к чемпионату мира. Аутсайдером является Косово с индексом 5.97, лидер — сборная Англии (7.44).

Казахстанская команда набрала 6.31 балла. Всего национальная команда провела один матч против Франции, в котором ее футболисты выиграли 6 верховых единоборств, нанесли 4 удара, а точность передач составила 80.4 процента.

Напомним, что завтра казахстанцы проведут свой второй матч в квалификации ЧМ-2022 против сборной Украины в Киеве.