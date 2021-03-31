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    02:05, 31 Март 2021 | GMT +6

    Футбол: сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге претендентов на ЧМ-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в рейтинге всех участников квалификации к чемпионату мира 2022 года в европейском регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Согласно рейтингу портала Whoscored, Казахстан занимает 44-ю строчку в таблице участников квалификации к чемпионату мира. Аутсайдером является Косово с индексом 5.97, лидер — сборная Англии (7.44).

    Казахстанская команда набрала 6.31 балла. Всего национальная команда провела один матч против Франции, в котором ее футболисты выиграли 6 верховых единоборств, нанесли 4 удара, а точность передач составила 80.4 процента.

    Напомним, что завтра казахстанцы проведут свой второй матч в квалификации ЧМ-2022 против сборной Украины в Киеве.


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