Футбольный турнир в память об умершем от ковида враче прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Турнир по футболу, участниками которого стали акмолинские медики, организовали администрация и тренеры ДЮФШ «Окжетпес», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе областного управления физкультуры и спорта, администрация и тренеры детско-юношеской футбольной школы «Окжетпес» провели дружеский турнир по футболу, чтобы поддержать врачей.

По словам исполняющего обязанности директора ДЮФШ «Окжетпес» Курейша Арчакова, успех в противодействии COVID-19 зависит от медработников.

«У каждого времени – свои герои. Сейчас они носят защитные костюмы, респираторы и очки. Ежедневно они рискуют жизнью в борьбе с коварным вирусом. Мы видим, как последние годы вся наша система напряженно борется с пандемией, и сегодня хочется пожелать всем расслабиться и просто получить удовольствие от спортивного праздника», - поделился К. Арчаков.

Турнир посвятили памяти врача высшей категории, заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии Кокшетауской многопрофильной городской больницы Олега Исаева, который скончался от коронавируса в 2020 году. Посмертно ему было присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері» - высшая степень отличия.

На футбольное поле вышли семь команд различных медучреждений города. Медицинские работники сменили белые халаты на спортивные на шорты и футболки. К соревнованию отнеслись серьезно. Проявляя дух соперничества и желание победить, каждый старался принести как можно больше очков своей команде.

Фельдшеры, хирурги, терапевты превратились в защитников и нападающих.

«Мы работаем в сфере здравоохранения. Всем говорим, что жизнь немыслима без спорта. Советуем заниматься спортом, но сами этого не делаем. Поэтому такие соревнования для нас хороши», - делится детский хирург акмолинской областной детской больницы Нурлан Тусупбеков.

Медики-футболисты показали свою прекрасную физическую форму и очень интересную игру.

По итогам соревнований абсолютным победителем стала команда многопрофильной областной больницы.



