Футбольный турнир проведут в исправительном учреждении Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В РГУ «Учреждение УК-161/2» прошло открытие ежегодной летней спартакиады среди осужденных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области.

Цель спартакиады – формирование и поддержание морально-психологического климата, стимулирование и развитие здорового образа жизни у осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии.

Традиционно спартакиада включает в себя волейбольные и силовые виды спорта, в этом году сюда добавили еще турнир по мини-футболу UK LIGA. Турнир будет состоять из 8 туров, где по итогу, определившихся победителей наградят грамотами.

Во время открытия со словами приветствия к участникам соревнований обратился начальник отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных капитан юстиции Нурболат Бустекбаев.

«Даже в местах лишения свободы играют в футбол, и у этого турнира UK LIGA в дальнейшем будут определенные традиции. Стоит отметить, что такие мероприятия способствуют развитию спортивной подготовки осужденных и развитию командного духа», – отметил Нурболат Бустекбаев.В учреждении большое внимание уделяется физическому воспитанию осужденных, так как систематические занятия спортом являются эффективной профилактикой правонарушений и помогают с пользой провести свободное время. Кроме того, спортивные мероприятия дают осужденным возможность почувствовать себя частью команды и общества в целом, что положительно влияет на атмосферу внутри отряд. Завершатся игры в августе текущего года.