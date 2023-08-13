Футбольный стадион за 30 млн долларов построят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Youtube-канал Khabar NEWS рассказал о строительстве нового футбольного стадиона в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова будет вмещать 4 500 зрителей. Его строительство, по представленной информации, обойдется в 30 миллионов долларов. Арена будет сдана в эксплуатацию в 2025 году.

«По планам, новая арена будет соответствовать всем современным требованиям, а именно второй по значимости категории УЕФА. Согласно проекту, легкоатлетические дорожки уберут, и, таким образом, можно будет расширить территорию около стадиона. По информации столичного акимата, одно только проектирование обошлось в 30 миллионов тенге», — говорится в видео.