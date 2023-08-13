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    05:00, 13 Август 2023 | GMT +6

    Футбольный стадион за 30 млн долларов построят в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Youtube-канал Khabar NEWS рассказал о строительстве нового футбольного стадиона в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова будет вмещать 4 500 зрителей. Его строительство, по представленной информации, обойдется в 30 миллионов долларов. Арена будет сдана в эксплуатацию в 2025 году.

    «По планам, новая арена будет соответствовать всем современным требованиям, а именно второй по значимости категории УЕФА. Согласно проекту, легкоатлетические дорожки уберут, и, таким образом, можно будет расширить территорию около стадиона. По информации столичного акимата, одно только проектирование обошлось в 30 миллионов тенге», — говорится в видео.


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