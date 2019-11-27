Футбольный матч длиною в жизнь: Лучшего арбитра Азии Равшана Ирматова чествовали в Малайзии

КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ – Один из лучших арбитров мира Равшан Ирматов из Узбекистана был удостоен специальной награды за заслуги AFC Referees Memento Awards 2020 в ходе самой масштабной конференции футбольных арбитров Азиатской конфедерация футбола в Куала-Лумпуре, Малайзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт AFC.

Ирматов и еще семь арбитров и помощников арбитров из стран Азии были удостоены награды за выдающиеся заслуги и повышение стандартов футбольного судейства в Азии.

Открывая церемонию, генеральный секретарь АФК Дато Виндзор Джон отметил, что гордится тем фактом, что азиатские рефери считаются одними из лучших в мире. «Впервые в истории нам удалось собрать элиту футбольных арбитров и их ассистентов в одном месте. По мере развития спорта, растут и требования, и ожидания от работы наших арбитров», - подчеркнул Дато Виндзор.

В своей речи Ирматов подчеркнул, что для него было честью работать с АФК на протяжении 17 сезонов, пяти финалов Лиги чемпионов АФК, двух финалов Кубка Азии по футболу, а также трех Чемпионатов мира по футболу FIFA.





«Эта награда является достижением людей, которые учили меня на протяжении моей карьеры», - заявил пятикратный обладатель награды Арбитр года АФК. «Без их помощи и поддержки АФК, я бы не оказался там, где я теперь. Я горд быть частью азиатской футбольной семьи. Пришло время передать эстафету молодым коллегам. Я уверен, что они поставят высокую цель и будут упорно трудиться для ее достижения».

Стоит отметить, что на церемонии Азиатская футбольная конфедерация также отметила заслуги ассистента рефери Бахадыра Кочкарова из Кыргызстана, который также заявил о завершении своей карьеры.





Пожалуй, сложно представить более легендарного футбольного рефери в Центральной Азии, чем Равшан Ирматов. Ему принадлежит своеобразный рекорд по количеству матчей, отработанных на чемпионатах мира – 11 встреч на трех мировых первенствах (2010, 2014, 2018). Ирматов является также лауреатом премии Globe Soccer Awards как лучший арбитр (2015). Он даже судил футбольные матчи на Олимпийских играх в Лондоне (2012).

Летом этого года Равшан Ирматов стал вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана.



