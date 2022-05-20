20 Мая 2022 18:43

Футбольный клуб «Тобол» объявил имя нового главного тренера

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новым главным тренером футбольного клуба «Тобол» назначен сербский специалист Милан Миланович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы клуба, Милан Миланович родился 10 января 1963 года. В бытность игроком выступал в таких клубах, как «Чукарички», «Аугсбург», «Спартак» (Субботица), «ВБ Вагур».

Тренерскую карьеру Миланович начал в середине 90-х годов, тренировал фарерские команды «ВБ Вагур» и «Тверойри».

В 2009 году возглавил клуб «Лакташи» из Боснии и Герцеговины, в 2011 году стал работать помощником главного тренера в «Шерифе», 29 мая 2012 года назначен главным тренером команды. В сентябре 2012 года подписал контракт с клубом «Хайдук» (Кула). Затем поработал в сербских командах «Нови-Пазар», «ОФК», «Раднички» и «Рада».

В 2019 году стал главным тренером казахстанского «Ertis». В 2021 году возглавил армянский клуб «Алашкерт».