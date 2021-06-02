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    20:17, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Футбольный клуб «Тараз» поздравил жамбылских ребят с праздником

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В одной команде с мастерами футбола провели Международный День защиты детей жамбылские ребята, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Футбольный клуб «Тараз» создал веселую праздничную акцию для воспитанников Футбольного центра. Игроки команд «Тараз» и «Тараз-Каратау» дали мастер-класс ребятам, и даже возглавили на время их команды.

    «В честь Дня защиты детей администрация клуба решила поздравить мальчишек и девочек Футбольного центра «Тараз», - рассказали в пресс-службе ФК «Тараз». - Сначала перед ребятами выступили руководитель ФК Сергей Пак и тренер центра Суюн Молдашбаев. Они подчеркнули, что в структуре клуба большое внимание уделяется развитию детско-юношеского футбола, а сегодняшний праздник – еще один повод уделить внимание детям.

    Затем игроки футбольных клубов «Тараз» и «Тараз-Каратау» дали мастер-класс ребятам по работе с мячом, а также по некоторым техническим и тактическим моментам. Секреты вратарского мастерства раскрыли голкиперы Джурахон Бабаханов и Алмаз Хамытбеков, дриблинг продемонстрировали Нуралы Мадияр и другие футболисты».

    Затем сами ребята подключились к конкурсам. Команды разделились на восемь групп, во главе которых «капитанили» действующие футболисты Премьер-лиги и Первой лиги. В эстафетах были определены призеры и победители.

    Например, в номинации «Лучший финтер» победил Султан Дауренов, «Лучшим дриблером» стал Демеу Абилек, «Быстрые ноги» – игрок команды девочек Тахмина Жунусова и так далее. Они получили грамоты от футбольного клуба.

    Как рассказали ребята, им было очень весело, и они благодарны организаторам за устроенный праздник. Пообщаться с кумирами из взрослых команд для многих из них было давней мечтой.

    Закончилось мероприятие фотосессией с игроками клуба, а также ростовыми куклами. А в конце ребятам раздали мороженое, напитки и небольшие подарки, отметили в пресс-службе ФК «Тараз».


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