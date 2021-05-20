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Футбольный клуб «Тараз» обратился к своим болельщикам

20 Мая 2021 22:50
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Футбольный клуб «Тараз» обратился к своим болельщикам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы клуба, игроки сделали все возможное в последнем матче с «Жетысу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Футбольный клуб «Тараз» приносит свои извинения болельщикам по поводу последних матчей чемпионата страны, в которых клубу не удалось набрать очков. Последний матч с «Жетысу» ожидался многими любителями футбола как возможность набрать три очка. Разумеется, в этом матче и сам клуб очень хотел одержать победу.

Но все видели, как сложилась игра. Хозяева поля делали все возможное для достижения цели и забили два гола, несмотря на солидные оборонительные редуты соперника. Однако, гостям удалось забить больше. Такое в футболе нередко случается: команда может владеть подавляющим преимуществом, но уступить в итоге клубу ниже себя в турнирной таблице. Отметим, что даже мировые гранды футбола не застрахованы от подобных случаев.

В прошедшем матче в состав команды вернулись травмированные игроки, которым, конечно же, нелегко было играть сразу после болезни. Еще ряд игроков по-прежнему залечивают травмы и вынуждены пропускать матчи.

Мы хотели бы напомнить: в этом году «Тараз» представляют 19 воспитанников из заявленных 26 игроков. Это один из самых лучших показателей в республике. В этом плане Футбольный клуб «Тараз» работает на перспективу, выстраивая вертикаль подготовки собственных воспитанников, начиная от групп селекции, футбольных центров и заканчивая основной командой региона.

В то же время клуб пытается достойно защищать честь региона в Премьер-лиге, в рамках которой наши воспитанники получают неоценимый опыт. И набранные на сегодня 17 очков и шестое место в турнирной таблице – результат самоотдачи тренерского штаба и игроков клуба», - обратился клуб к своим болельщикам.

В пресс-службе «Тараза» отмечают, что бюджет клуба в 2021 году сохранен на уровне прошлых лет и составляет 1,2 миллиарда тенге. Это далеко не самый большой бюджет среди клубов Премьер-лиги. Однако, выделяемые средства не идут только на основную команду – за счет этого содержатся резервные команды, обеспечивается работа футбольных центров, содержатся стадион и учебно-тренировочная база, весь штат клуба. Кроме того, благодаря поддержке акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, создана и выступает в первой лиге Национального первенства команда «Тараз-Каратау». Это позволяет иметь достойную игровую практику всем игрокам «Тараза» в случае непопадания в состав основной команды.

При этом на сегодня клуб не имеет задолженности или каких-либо задержек по заработной плате ни перед игроками, ни перед другими специалистами в структуре предприятия.

«Мы также видим, что большинство болельщиков клуба верны команде и по-прежнему поддерживают нас добрым словом. Мы признательны вам за теплое отношение и понимание ситуации. Впереди у ФК «Тараз» продолжится целый ряд сложнейших матчей, в которых ваша поддержка будем нам также необходима. Игроки команды готовятся, чтобы дать бой очень серьезным соперникам. Отбывать номер на поле никто не собирается.

В связи с этим призываем всех болельщиков клуба проявлять сдержанность и корректность, поддержать команду в трудную минуту и не идти на поводу у эмоций. Победы обязательно придут, а ваша поддержка нужна именно сейчас!», - рассказали в «Таразе».


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#Жамбылская область   #Спорт   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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