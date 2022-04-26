Футбольный клуб «Тараз» близок к тройке лидеров

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Футболисты «Тараза» одержали вторую победу подряд в чемпионате страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошедшем в Павлодаре победном матче жамбылская команда поразила и своих болельщиков, и соперника предельной нацеленностью на победу. В итоге уже на седьмой минуте южане открыли счет - после передачи Елдоса Ахметова мяч забил бразильский легионер Жорже Элиас.

Во втором тайме соперник усилиями Асланбека Какимова сравнял счет. Но таразцы продолжали атаковать. И, когда, казалось, матч идет к ничьей, свое слово сказал один из лидеров команды - Бауыржан Байтана. Он хлестко пробил в дальний угол, и гости увозят фантастическую победу — 2:1.

О нынешнем положении ФК «Тараз» в турнирной таблице казахстанского чемпионата рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

«11 очков в семи матчах и шестое место в турнирной таблице – это означает, что «Тараз» сегодня близок к тройке лидеров, - прокомментировали в пресс-службе клуба. - Футболисты «Тараза» одержали вторую победу подряд в чемпионате страны, со счетом 2:1 переиграв в гостях павлодарский «Аксу». При этом всего два очка отставание от лидера «Каспия», и одно - от «Кайрата» и «Астаны». Столько же очков набрал и чемпион страны костанайский «Тобол».

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев отметил, что сработала установка к игрокам – при любом результате играть до конца.

«И получилось, что именно на последних секундах смогли вырвать победу. Мы понимали, что здесь будет тяжелая игра, так как «Аксу» некуда было отступать, и они очень хотели победить. Так и получилось. В первом тайме у нас получались неплохие выходы, в результате чего забили гол. Могли забить и второй, но не использовали шанс. Во втором тайме мы не выдержали, пропустили мяч, но дальше терпели. Где-то сыграли самоотверженно, где-то с желанием. В перерыве было пожелание к игрокам – при любом результате и ситуации играть до конца, до последней секунды. И это сработало. Поздравляю болельщиков нашей команды с этой победой. И, конечно, хочу выразить благодарность парням, которые бились на поле», - сказал Нуркен Мазбаев.

На вопрос о павлодарской команде главный тренер «Тараза» ответил: «В целом, мне импонирует соперник, их стиль игры. В составе павлодарцев много казахстанских футболистов. Сопернику желаю в дальнейшем успехов. Смотрите, какая таблица сейчас – практически любая команда с 1 по 10-е место в случае победы может ворваться в первую тройку. Мы поддерживаем такую стратегию и добиваемся с ней результатов. 80 % состава ФК «Тараз» сегодня – это местные воспитанники, это стратегия клуба. Перед матчем я сказал нашим игрокам, что из 20-ти человек сегодня любой может оказаться в основном составе и что все зависит от вашей игры. Любой из тех же, кто остается в запасе, должен быть способным усилить игру, выйдя на поле. Если игроки будут выходить с такой установкой, прилагать все усилия для победы, то у нас есть хорошее будущее».