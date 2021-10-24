Футбольный клуб «Аксу» вышел в Казахстанскую премьер-лигу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - В день 60-летия Аксу местный футбольный клуб сделал большой подарок болельщикам всей Павлодарской области, обыграв кокшетауский «Окжетпес» и обеспечив себе путевку в КПЛ на следующий сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Игра XXI тура проходила на центральном стадионе Павлодара. Счет в матче был открыт на 18 минуте - нападающий «Аксу» Мирас Турлыбек реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. Отыграться футболистам из Кокшетау удалось во втором тайме. Автором второго гола на 57 минуте стал один из самых активных игроков гостей Руслан Болов. На 69 минуте «Аксу» снова вышел вперед - после удачного розыгрыша аута отличился полузащитник Демият Сламбеков. На 76 минуте Анатолий Красотин упрочил преимущество аксусцев - 3:1.

После победы над «Окжетпесом» футбольный клуб «Аксу» набрал 47 очков и оставил за собой верхнюю строчку в первом дивизионе страны. Таким образом команда из Павлодарской области гарантировала себе выход в Казахстанскую премьер-лигу на следующий сезон.

Также в День города самый большой подарок получили сразу 80 аксуских семей - им вручили ключи от квартир. Среди новоселов - сироты, многодетные семьи и многие другие, кто годами ждал получения собственного жилья.

Сразу с двумя праздниками горожан поздравил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Глава региона отметил, что Аксу довольно быстро превратился из рабочего поселка в развивающийся моногород, который сегодня снабжает электроэнергией каждого шестого казахстанца и считается одним из крупнейших металлургических центров республики.

«Сегодня мы видим, что в городе и его сельской зоне решаются социальные вопросы, вопросы занятости и жилищного обеспечения, - сказал аким. - Искренне поздравляю каждого новосела с Днем города и получением ключей от собственных квартир. Уверен, в новых квартирах всех вас ждут радостные события и счастливые моменты.

Кроме того, в честь 60-летия Аксу в городе появилась одноимённая аллея. Сразу 60 елей и тополей высадили вблизи площади государственных символов Казахстана. В массовой посадке приняли участие ветераны, почетные граждане и представители активной молодежи.



