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Футбольные ворота упали на ребенка в Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
11 Мая 2023, 16:21
Футбольные ворота упали на ребенка в Темиртау

ТЕМИРАТУ. КАЗИНФОРМ – 13-летний подросток получил травму головы на спортивном корте в Темиртау. На ребенка упали массивные футбольные ворота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел 9 мая. На стадионе Металлургов дети играли в футбол, и внезапно массивные ворота упали на голову ребенка. Мальчика родители доставили в больницу Темиртау.

«Пациент 2010 г.р. Поступил в травматологический кабинет приемно-диагностического отделения ЦБ г. Темиртау в сопровождении родителей. При поступлении состояние удовлетворительное. Оказана первая помощь, первичная хирургическая обработка ран. Направлен в МБ им.Макажанова. Диагноз: Ушибленная рана затылочной области. Отправлен на амбулаторное лечение», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Очевидцы утверждают, что ворота не были прикреплены. Как стало известно, установкой спортивных кортов занималась фирма ТОО «СК Монолит Строй 1». Данная площадка была построена в прошлом году.

«В 2022 году подрядчик ТОО «СК Монолит Строй 1» установил в Темиртау 6 спортивных кортов, в том числе спортивный корт около стадиона. С начала мая подрядчик приступил к гарантийным ремонтным работам на своих объектах, о чем было сообщено в СМИ и соцсетях 3 мая. Срок гарантийных обязательств 2 года, в гарантийные случаи не входят факты вандализма. Инцидент с несовершеннолетним ребенком произошел 9 мая, во время проведения ремонтных работ. То есть, нахождение на площадке людей было запрещено. О чем подрядчик предварительно жителей проинформировал», - сообщили в пресс-службе акимата города Темиртау.


Карагандинская область   Происшествия   Дети  
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