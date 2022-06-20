23:03, 19 Июнь 2022 | GMT +6
Футбольные болельщики подрались перед матчем в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — 19 июня около 17:55 перед началом матча сборных команд Атырау и Актобе между болельщиками произошел конфликт, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Департамент полиции Атырауской области.
Сотрудники полиции доставили в управление полиции города Атырау 30 лиц, допустивших правонарушения в общественном месте. Собирается информация для ведения следствия.
Распространяемая в социальной сети информация о том, что использовалось оружие, является ложной. В руках болельщиков был цветной дым. Пострадавших нет.