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    23:03, 19 Июнь 2022 | GMT +6

    Футбольные болельщики подрались перед матчем в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — 19 июня около 17:55 перед началом матча сборных команд Атырау и Актобе между болельщиками произошел конфликт, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Департамент полиции Атырауской области.

    Сотрудники полиции доставили в управление полиции города Атырау 30 лиц, допустивших правонарушения в общественном месте. Собирается информация для ведения следствия.

    Распространяемая в социальной сети информация о том, что использовалось оружие, является ложной. В руках болельщиков был цветной дым. Пострадавших нет.



    Теги:
    Спорт Футбол Атырауская область Атырау
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