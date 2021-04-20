Футбольную Суперлигу создали в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня было официально объявлено о создании нового закрытого футбольного турнира для избранных топ-клубов — Суперлиги Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В Суперлигу вошли двенадцать ведущих клубов Европы: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

В свою очередь УЕФА рассматривает вариант дисквалификации из еврокубков клубов-основателей Суперлиги.

Таким образом, казахстанские клубы могут лишиться даже теоретических шансов сыграть с грандами европейского футбола в Лиге Чемпионов или Лиге Европы.

Напомним, что столичная «Астана» играла против «Атлетико» в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона-2015/16 и против «Манчестер Юнайтед» на аналогичной стадии Лиги Европы-2019/20.