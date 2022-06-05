СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Футбольную команду «Елимай» возродят в Семее. Об этом рассказали на пресс-конференции в преддверие футбольного фестиваля - матча друзей Андрея Карповича, МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«В самое ближайшее время будет создан общественный фонд «Елимай». Общественный фонд - это значит, что финансовые вопросы будут на контроле общественности, то есть коррупционной составляющей нет. Все вопросы отработаны, документы поданы. Это означает, ни много, ни мало, возвращение легендарной команды «Елимай» на футбольное поле. Подобная организация процесса – передовой международный опыт лучших топ-клубов Европы и в Казахстане это будет первая ласточка.

Будет также создана Федерация футбола Абайской области. Во всяком случае, впереди нас всех ждёт много работы. Новый Казахстан – это, прежде всего, новые подходы. И мы хотим внести свой вклад в этот процесс, тем более, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил, что «залог здоровья – физическая культура. Вновь заявляю: нужно создавать все условия для занятия массовым и детским спортом». Кроме того, этот год объявлен годом детей.

Ни для кого не секрет, что отечественный футбол нуждается в новом импульсе для развития. Футбольный фестиваль, Super bol, общественный фонд «Елимай» — это триумвират некстген-спортменеджмента. Мы придадим новый импульс казахстанскому футболу в целом и семейскому – в частности», - сказал спортивный менеджер Аскар Уранхаев.

Двукратный чемпион Казахстана, двукратный серебряный призер чемпионата Казахстана, двукратный обладатель суперкубка Казахстана Андрей Карпович отметил, что с созданием Абайской области должна появиться и своя футбольная команда.

«Я воспитанник семипалатинского футбола, где бы ни находился, где бы ни работал, я всегда помню свой родной город, в котором я вырос как человек и как футболист. Теперь, когда восстановлена историческая справедливость и создана Абайская область, мы просто обязаны сделать так, чтобы у Семея, родины казахстанского футбола, снова появилась и блистала своя футбольная команда, как в свое время блистал легендарный «Елимай». Наш футбольный фестиваль – это своеобразный старт большой кампании по возрождению футбола в Семее», — считает Андрей Карпович.

Помимо фестиваля, 6 июня в Семее стартует реалити-шоу Super bol, в котором сможет принять участие каждый, кто хочет попробовать себя в футболе. Его аналог — российское реалити-шоу «Кто хочет стать легионером». Кастинг пройдет в восьми городах Казахстана. Стартует он на родине казахстанского футбола - в Семее. В кастинге могут принять участие все желающие вне зависимости от пола, в возрасте от 16 до 25 лет. На съемках реалити будут задействованы скауты со всего Казахстана и России. Участники сыграют в футбол, продемонстрируют свое мастерство. В результате будут выбраны 50 лучших игроков, которые отправятся в Алматы. 25 из них отберут на базу национальной сборной Казахстана в Талгар, где в течение двух месяцев потенциальные футболисты пройдут подготовку и будут принимать участие в матчах на выбывание. Финалом проекта станет большой матч на центральном стадионе в Алматы. Несмотря на то, что проект имеет элемент шоу, основная его цель - социальная. Участие в кастинге и дальнейших сборах будет бесплатным.