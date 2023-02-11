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Футбольное поле и хоккейный корт появятся в Приозерске

Автор:  
Агата Мухамеджанова
11 Февраля 2023, 16:25
Футбольное поле и хоккейный корт появятся в Приозерске

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в Приозерске начнутся работы по восстановлению стадиона. О социально-экономическом развитии города на брифинге на платформе региональной службы коммуникаций рассказал аким Сапар Сатаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При ремонте стадиона предусмотрена установка футбольного поля с искусственным покрытием, тартановой легкоатлетической беговой дорожки, комплекса стрит-воркаут, многофункционального хоккейного корта и трибун для зрителей. Ежегодно проводятся работы по благоустройству дворовых территорий и установке футбольных полей и спортивных сооружений. В этом году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 зрительских мест. Проект переходящий», – сказал Сапар Сатаев.

Прохождение отопительного сезона находится на особом контроле. В этом году запланирован расширенный текущий ремонт котла № 3 и тепловых сетей протяженностью 800 метров, замена подводок теплоснабжения к пяти жилым домам. Также будут проведены работы по замене аварийных участков водопроводных и канализационных сетей, находящихся в коммунальной собственности, протяженностью 1,2 километра.

«Будет проведен средний ремонт автодорог общей протяженностью 9,2 километра. Также предусмотрена разметка дорог, замена дорожных знаков, текущий ремонт дорог и технических тротуаров», – отметил глава Приозерска.

Масштабные работы по благоустройству улиц начнутся с въезда в город, добавил градоначальник. Преобразится прибрежная зона и парк имени Абая, продолжится поэтапное благоустройство сквера на бульваре Женис. Для удобства приозерцев будет благоустроена территория городской больницы.


Фото из открытых источников

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