Футбольная юношеская сборная Казахстана примет участие в «Кубке Развития-2022» в Минске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юношеская сборная Казахстана U-16 примет участие в международном турнире «Кубок Развития», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщил портал KazFootball.kz.

Юношеская сборная Казахстана U-16 примет участие в 18-м по счету международном турнире «Кубок Развития», который пройдет с 6 по 13 февраля в Минске. За данный трофей будут бороться десять юношеских сборных.

Казахстанцы сыграют в группе «А», против сборных Беларуси U-17, Таджикистана, Азербайджана и Ирана. Состав группы «В» составляют Беларусь U-16, Молдова, Бахрейн, Узбекистан и Израиль.

Согласно регламенту турнира, на групповом этапе команды сыграют по круговой системе в один круг. Затем победители групп сойдутся в финале. Команды, занявшие в своих группах вторые места, разыграют бронзовые медали. Также состоятся утешительные матчи.