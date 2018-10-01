Футбольная школа «Жас Кыран» откроется в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20 октября в Алматы состоится торжественное открытие детско-юношеского футбольного центра «Жас Кыран», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
Центр создан на базе известной в Казахстане алматинской СДЮШОР №2. Здесь будут тренироваться около 500 детей от 6 до 18 лет, а также обучаться по специальной программе для дошкольного возраста. В учебно-тренировочном процессе будут задействованы 25 тренеров.
Имеется современный учебно-тренировочный комплекс. Стадион с креслами на 800 зрителей под крышей, уютные подтрибунные помещения, стандартное поле с дренажной системой и итальянским искусственным газоном последнего поколения, сертифицированным ФИФА, спортивные площадки, обустроенная и озелененная прилегающая территория.
«Это первая ласточка в республике по программе государственно-частного партнерства. В центре детей будут обучаться абсолютно бесплатно. Хорошая инфраструктура, опытные тренера, передовые методики позволят выпустить из стен центра достойных футболистов и граждан Казахстана. Это будет примером для бизнеса в других регионах - открыть подобные центры», - сказал генеральный директор ДЮФЦ «Жас Кыран» Ренат Тогусов.
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