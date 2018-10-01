Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 364.35 EUR 419.95
RUB 5.56 CNY 52.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Футбольная школа «Жас Кыран» откроется в Алматы

19 Октября 2018 16:38 120
Поделиться:
Футбольная школа «Жас Кыран» откроется в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20 октября в Алматы состоится торжественное открытие детско-юношеского футбольного центра «Жас Кыран», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».    

Новости по теме

Сборная Казахстана досрочно лишилась шансов на победу в Лиге наций
Сборная Казахстана разгромила Андорру Стоилов назвал состав Казахстана на матч с Андоррой

Центр создан на базе известной в Казахстане алматинской СДЮШОР №2. Здесь будут тренироваться около 500 детей от 6 до 18 лет, а также обучаться по специальной программе для дошкольного возраста. В учебно-тренировочном процессе будут задействованы 25 тренеров.

Имеется современный учебно-тренировочный комплекс. Стадион с креслами на 800 зрителей под крышей, уютные подтрибунные помещения, стандартное поле с дренажной системой и итальянским искусственным газоном последнего поколения, сертифицированным ФИФА, спортивные площадки, обустроенная и озелененная прилегающая территория.

«Это первая ласточка в республике по программе государственно-частного партнерства. В центре детей будут обучаться абсолютно бесплатно. Хорошая инфраструктура, опытные тренера, передовые методики позволят выпустить из стен центра достойных футболистов и граждан Казахстана. Это будет примером для бизнеса в других регионах - открыть подобные центры», - сказал генеральный директор ДЮФЦ «Жас Кыран» Ренат Тогусов.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив