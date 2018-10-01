Футбольная школа для особенных детей появится в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде подписали меморандум о создании школы футбола для детей с ДЦП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Это очень важный социальный проект: нам просто необходимо поддержать детей, страдающих детским церебральным параличом. К сожалению, у нас людей с таким диагнозом много. В школе футбола смогут заниматься дети, в том числе и из отдалённых районов. Они смогут жить в интернате, который мы создадим на базе Карагандинского технико-строительного колледжа. Сейчас там уже приступили к строительству футбольного поля», - рассказал директор департамента массового футбола Казахстанской федерации футбола Ерлан Жамантаев.

Школа футбола сможет принять 70 учеников от 10 лет с различной формой ДЦП. Правила игры для особенных детей изменены: команды состоят из 7 человек, матч разделён на два тайма по 20 минут.

Кроме того, проект создания спортшколы для особенных детей поддержали в УЕФА. Специалисты из этой федерации планируют прибыть в Караганду, для того чтобы научить тренеров, которых представит ФК «Шахтёр», тонкостям обучения детей с ограниченными возможностями. Планируется, что уже в следующем году футболисты из Караганды смогут принять участие в чемпионате мира по футболу среди детей с ДЦП.

Соглашение в Караганде заключили между шестью ведомствами: областным управлением образования, управлением физической культуры и спорта, ФК «Шахтёр», Карагандинским областным филиалом партии «Нұр Отан», Научно-политическим центром физической культуры Министерства образования и науки, а также департаментом массового футбола Казахстанской федерации футбола.

На сегодняшний день аналогичная школа работает в Алматы. В прошлом году Казахстанская федерация футбола вступила в Международную федерацию футбола среди детей с ДЦП и провела первый чемпионат страны, где участвовали воспитанники Алматинской школы.