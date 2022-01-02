Футбольная «Астана» объявила об уходе двух легионеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Албанский защитник Энео Битри и боснийский нападающий Семир Смайлагич покидают «Астану», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По обоюдному соглашению сторон, футбольный клуб «Астана» покидает двое футболистов.

Энео Битри присоединился к команде летом 2021 года, сыграв за нее 18 матчей и забив 2 гола. Боснийский нападающий Семир Смайлагич отыграл в составе «Астаны» 13 матчей, вторую часть сезона проведя в аренде в петропавловском «Кызыл-Жаре».