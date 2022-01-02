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Футбольная «Астана» объявила об уходе двух легионеров

2 Января 2022 21:44
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Футбольная «Астана» объявила об уходе двух легионеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Албанский защитник Энео Битри и боснийский нападающий Семир Смайлагич покидают «Астану», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По обоюдному соглашению сторон, футбольный клуб «Астана» покидает двое футболистов.

Энео Битри присоединился к команде летом 2021 года, сыграв за нее 18 матчей и забив 2 гола. Боснийский нападающий Семир Смайлагич отыграл в составе «Астаны» 13 матчей, вторую часть сезона проведя в аренде в петропавловском «Кызыл-Жаре».


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#Спорт   #Футбол  
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