Футбольная «Астана» не смогла победить «Тараз»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В матче седьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги «Астана» в Алматы принимала «Тараз», пишет Sports.kz.

Чемпиону удался быстрый гол усилиями Тиграна Барсегяна, он забил уже на четвертой минуте, однако закрепить успех не удалось, а сразу после перерыва Тони Сильва счет сравнял. Подопечные Пола Эшуорта бросились атаковать и пропускали контратаки, в итоге голов не удалось забить никому. 1:1 — ничья.

Таким образом, «Астана» остается на третьем месте и уступает алматинскому «Кайрату» уже семь очков, а «Тараз» с шестью баллами идет восьмым.

«Астана» — «Тараз» 1:1 (1:0)

Голы: Барсегян 4 (1:0), Тони Сильва 48 (1:1)