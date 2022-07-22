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Футбольная «Астана» назвала стартовый состав на первый матч с «Ракувом»
22 Июля 2022 00:37

Футбольная «Астана» назвала стартовый состав на первый матч с «Ракувом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны стартовые составы «Ракува» и «Астаны» на первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Ракув»: Ковачевич, Рундич, Арсенич, Раковитан, Кун, Ледерман, Папаниколау, Сореску, Лопес, Гутковский, Вдовяк.

«Астана»: Милошевич, Гарсия, Поляков, Кусяпов, Габышев, Эбонг, Дарабаев, Манзорро, Эуженио, Досмагамбетов, Влут.

Матч «Ракув» — «Астана» пройдет в ночь с 21 на 22 июля в Ченстохове (Польша) и начнется в 00:50 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на телеканале «Qazsport».

Если «Астана» выйдет в третий раунд Лиги конференций, то сыграет там с победителем пары «Спартак» Трнава (Словакия) / «Ньютаун» (Уэльс).


Фото: Sports.kz.

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