Футбольная Академия испанского клуба «Барселона» открылась в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 29 августа в Джалал-Абаде состоялось торжественное открытие первой в странах СНГ и 29-ой футбольной Академии испанского клуба «Барселона», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



В церемонии открытия футбольной Академии «Барселона» приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, представители испанского клуба «Барселона» во главе с его президентом Жоаном Лапортой, а также другие высшие должностные лица государства.

Президент КР Садыр Жапаров в своем выступлении отметил, что развитие футбола в Кыргызстане приняло новое динамичное направление.

«Академия футбола отвечает международным требованиям и является лидером мирового футбольного поля. Строительство Академии клуба «Барселона» было одним из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов не только в Кыргызской Республике, но и в Центральной Азии в целом. Уверен, что ее открытие внесет особый вклад в пропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодежи, проживающих в регионе», - подчеркнул глава государства.

Глава футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта с удовлетворением отметил открытие в Кыргызстане футбольной академии возглавляемого им клуба. «Барса» — это не просто клуб, его целью является распространение ценностей на весь мир. Методика обучения в Академии футбола в Кыргызстане будет отвечать тем же требованиям, что и в главном филиале», - подчеркнул президент испанского клуба.

Открывшаяся футбольная академия является 29-й по счету Академией «Барселоны», которая создана с целью поиска и подготовки талантов по всему Кыргызстану. Спортивное заведение рассчитано на 200 мест для воспитанников, которые будут жить и обучаться в нем, среди тренеров будут также иностранные специалисты. Футбольная Академия «Барселоны» в Кыргызстане отвечает единым требованиям Испании.

На сайте испанского клуба отмечается, что ФК «Барселона» с целью расширения своего международного бренда в Центральной Азии, большего охвата и привлечения новой аудитории из числа молодых талантов, подписал соглашение о сотрудничестве с компанией JalGroup Asia, занимающейся продвижением футбольной и спортивной культуры с целью разработки проекта под названием «Опыт Барсы» в Кыргызстане.