Футбол: матч европейской сборной против Казахстана отменен

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Футбольная федерация Косово официально объявила об отмене товарищеского матча со сборной Казахстана, передает МИПА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«18-го мая 2021 года. Федерация футбола Косово объявляет о том, что, поскольку правительство Казахстана не разрешило национальной сборной этой страны приехать в Косово, товарищеский матч, запланированный на 4-е июня в Приштине, «Косово — Казахстан» отменен. До этого дня дарданцы сыграют товарищеский матч против Мальты в Австрии. Между тем, следующий товарищеский матч, запланированный на 8 июня в Анталии против Коморских островов, будет заменен Гвинеей, поскольку Коморские Острова не могут поехать в Турцию из-за ограничений на въезд из-за даты Covid-19 в Анталии», — говорится на сайте ФФК.



