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    23:17, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Футбол: «Кызылжар» лишился двух основных игроков на матч Премьер-Лиги против «Атырау»

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    Фото: kazfootball.kz
    25-летний российский нападающий «Кызылжара» Максим Чиканчи не сыграет в предстоящем матче 22-го тура Премьер-Лиги против «Атырау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    В матче 21-го тура против «Аксу» (1:0) Максим Чиканчи получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне.

    Предстоящий матч против «Атырау» ему придется пропустить. Всего в нынешнем чемпионате Максим Чиканчи сыграл 19 матчей, забил 4 мяча.

    Кроме того, в данном матче не сыграет капитан североказахстанцев Еркин Тапалов.


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