Футбол: «Кызылжар» лишился двух основных игроков на матч Премьер-Лиги против «Атырау»

25-летний российский нападающий «Кызылжара» Максим Чиканчи не сыграет в предстоящем матче 22-го тура Премьер-Лиги против «Атырау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

В матче 21-го тура против «Аксу» (1:0) Максим Чиканчи получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне.

Предстоящий матч против «Атырау» ему придется пропустить. Всего в нынешнем чемпионате Максим Чиканчи сыграл 19 матчей, забил 4 мяча.

Кроме того, в данном матче не сыграет капитан североказахстанцев Еркин Тапалов.