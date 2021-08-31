02:45, 31 Август 2021 | GMT +6
Футбол: Где смотреть прямые трансляции матчей сборной Казахстана против Украины и Финляндии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Qazsport» в прямом эфире на этой неделе покажет два матча сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
1 сентября сборная Казахстана дома сыграет с командой Украины. Прямая трансляция на «Qazsport» начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
4 сентября казахстанские футболисты в гостях сыграют со сборной Финляндии. «Qazsport» покажет эту игру в прямом эфире в 19:00 по времени Нур-Султана.
Напомним, после двух сыгранных матчей в отборе ЧМ-2022 сборная Казахстана имеет в активе одно очко и занимает последнее, пятое место, в турнирной таблице группы D.
Напомним, после двух сыгранных матчей в отборе ЧМ-2022 сборная Казахстана имеет в активе одно очко и занимает последнее, пятое место, в турнирной таблице группы D.