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Футбол: где смотреть матч Франция — Казахстан в отборе на ЧМ-2022

13 Ноября 2021 09:58
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Футбол: где смотреть матч Франция — Казахстан в отборе на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 13 на 14 ноября в Париже состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Франции примет команду Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция матча Франция — Казахстан начнется в 01:35 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После шести сыгранных матчей сборная Франции с 12 очками идет на первом месте в турнирной таблице группы Н; сборная Казахстана имеет в активе лишь три очка и занимает последнее, пятое место. В своем последнем матче сборная Франции в Лиге Наций обыграла Испанию (2:1), а Казахстан дома проиграл Финляндии (0:2). Что касается последней очной встречи сборных Казахстана и Франции, то этот матч состоялся в марте в Нур-Султане и закончился поражением сборной Казахстана со счетом 0:2.


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#Спорт   #Франция   #Футбол  
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