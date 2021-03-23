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Футбол: Франция станет 68-ым соперником сборной Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Марта 2021, 14:31
Футбол: Франция станет 68-ым соперником сборной Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 марта 2021 года сборная Казахстана в отборочном матче чемпионата Мира-2022 встретится в Нур-Султане с Францией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Ранее команды Казахстана и Франции ни разу не встречались на уровне национальных сборных.

Франция станет 68-м соперником в истории сборной Казахстана. Из числа европейских сборных, это будет 39-й соперник. Из числа команд, входящих в УЕФА сборная Казахстана пока не пересекалась со сборными Боснии и Герцеговины, Гибралтара, Израиля, Испании, Италии, Косово, Лихтенштейна, Люксембурга, Норвегии, Северной Ирландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Уэльса и Швейцарии.


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