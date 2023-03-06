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Фуру с тоннами насвая на 25 млн рублей вернули в Казахстан челябинские таможенники

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Марта 2023, 15:47
Фуру с тоннами насвая на 25 млн рублей вернули в Казахстан челябинские таможенники Фото: customs.gov.ru

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мобильная группа Челябинской таможни пресекла незаконный ввоз из Казахстана 17 тонн насвая. Перевозившая груз фура была остановлена таможенниками в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федеральной таможенной службы России.

«В прицепе большегруза обнаружено 500 мешков с подозрительным порошком зеленого цвета. Согласно документам, машина следовала из Кыргызстана в Челябинск и перевозила древесную золу и табачное сырье. Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений», - говорится в сообщении.

Проведенная экспертиза показала, что по мешкам расфасован некурительный табак насвай, который на «черном» рынке может оцениваться в 25,5 млн рублей.

«Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России», - добавили в российском ведомстве.

Отметим, оптовая и розничная торговля насваем в России запрещена.


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