Фуру с 18 тоннами семян извлекли из кювета в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Фуру с 18 тоннами семян суданки помогли достать из кювета акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 51-летний житель города Алматы Даркан Тастанов выразил благодарность участковому инспектору полиции майору полиции Рустему Кусаинову и помощнику участкового инспектора полиции старшему лейтенанту полиции Петру Гура через ведомственную страницу в сети Instagram отдела полиции Буландынского района.

«Как выяснилось, на автодороге «Макинск-Жалтырь» по пути на свой участок в село Журавлевка участковый увидел фуру, лежавшую в кювете. Водитель большегруза пояснил полицейским, что при выполнении поворота не справился с управлением и оказался в сугробе. Оказалось, что камаз перевозил 18 тонн семян суданки. Весь груз, находившийся в фуре, пришлось выгрузить, чтобы облегчить поднятие транспортного средства. Полицейские в тот же день нашли транспорт, способный вытянуть тяжелый грузовик на дорогу. Так как время было уже позднее, работы по вызволению большегруза было решено продолжить на следующий день. Водителя полицейские забрали с собой, накормили и оставили на ночлег у себя», - рассказали в ведомстве.

В 16:00 часов следующего дня благодаря усилиям неравнодушных жителей поселка Журавлевка и сотрудников полиции транспортное средство встало на дорогу. 450 мешков с семенами снова были загружены в фуру. Спасенный дальнобойщик высказал дорожным полицейским слова благодарности и продолжил путь в сторону города Костанай.