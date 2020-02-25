Фура сгорела дотла на трассе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Атырауской области на трассе дотла сгорела фура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП произошло на трассе Атырау - Актау в Макатском районе. Здесь сгорела полностью фура DAF-105, зарегистрированная в Республике Таджикистан.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в тушении горящей машины принимали участие пожарные расчеты, дислоцированные на Карабатане на установке подготовки кашаганской нефти. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.