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Фура сгорела дотла на трассе в Атырауской области
25 Февраля 2020 17:35
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Атырауской области на трассе дотла сгорела фура, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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ЧП произошло на трассе Атырау - Актау в Макатском районе. Здесь сгорела полностью фура DAF-105, зарегистрированная в Республике Таджикистан.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в тушении горящей машины принимали участие пожарные расчеты, дислоцированные на Карабатане на установке подготовки кашаганской нефти. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Происшествия,
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