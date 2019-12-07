Фура с племенным скотом съехала в кювет в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции помогли водителю большегруза, съехавшего в кювет из-за сильного бокового ветра и гололеда на 745 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

По словам водителя, он направлялся в областной центр с груженым прицепом, где находились 45 племенных голов скота, и из-за плохих погодных условий фура вылетела в кювет.

Получив информацию, сотрудники полиции направились на место происшествия. Стражи порядка совместно с сотрудниками ДЭУ-1 оказали помощь водителю. Совместными усилиями вытянули автомобиль, отбуксировали его до безопасного места.

Как выяснилось, в автомобиле произошла поломка электрооборудования, после исправления неполадки водитель продолжил путь, поблагодарив сотрудников полиции и дорожной службы.

Во избежание непредвиденных обстоятельств, стражи порядка проводят на загородных автодорогах разъяснительную работу о необходимости специальной подготовки автомобилей к дальним поездкам в сложную погоду.

Личный состав патрульной службы Восточно-Казахстанской области ориентирован на оказание помощи автомобилистам, организовано 109 временных постов по перекрытию автомобильных дорог.

Полицейские просят граждан, прежде чем выехать на загородную автодорогу, предварительно выяснить условия проезжаемости (наличия ограничений) по планируемому маршруту, по телефонам 26-28-08 (автодороги республиканского значения), 57-42-52 (автодороги областного значения).