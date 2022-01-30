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Фура с гражданами Узбекистана слетела в кювет в Павлодарской области

30 Января 2022 14:01
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Фура с гражданами Узбекистана слетела в кювет в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в кювет слетела фура с гражданами Узбекистана. Стражи порядка из Щербактинского района несколько дней находились рядом с машиной, обеспечивали иностранцев едой и тёплой одеждой, пока фуру не вытащили, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На трассе Павлодар-граница РФ, вблизи станции Маралды, в кювет съехала фура «Volvo» с 30-тонным грузом, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области. - В фуре находились граждане Республики Узбекистан, направлявшиеся в Российскую Федерацию».

Вызволить грузовик из кювета не представлялось возможным без специальной техники, поэтому рядом с машиной несколько дней находились сотрудники отдела полиции Щербактинского района Павлодарской области. Они не оставили путников в беде: полностью обеспечивали людей горячим питанием, привезли им тёплые вещи и всё необходимое.
«28 января с помощью специальных средств, предоставленных акиматом Щербактинского района, удалось вызволить из снежного плена загруженную фуру с 30-тонным грузом», - добавили в ДП.
За отзывчивость, оказанную поддержку и доброе отношение узбекистанцы выразили щербактинским полицейским благодарность.

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#Павлодарская область   #ДТП   #Происшествия   #Узбекистан  
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Автор:

Антон Гагарин

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