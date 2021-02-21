Фура с 15 тоннами семян завалилась на бок в 70 км от Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Непогода, разыгравшаяся в Северном Казахстане в конце недели, стала настоящим экзаменом на прочность и для водителей, и для дорожных служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДП СКО в Facebook.

В Есильском районе близ с. Чириковка потребовалась помощь водителю фуры «Volvo». Он перевозил 15 тонн семян в Тимирязево. Фура сошла в кювет и завалилась набок. Ночью из-за перемётов к ней никто не мог пробиться. С 4 ч. утра 19 февраля техника ТОО «Казахавтодор» вышла на расчистку дорожного полотна, и полицейские приступили к осмотру трассы. Чтобы помочь водителю «Volvo», они обратились к директору ТОО «Агрофирма Есильская» Серику Женапинову. Тот предоставил погрузчик «Monitou» и тягач «К-700», а также передал водителю термос с горячим обедом. Стражи порядка помогли перегрузить семена на второй грузовик, присланный перевозчиком, после чего удалось вернуть «Volvo» на трассу.

Похожий случай произошёл в Петропавловске: на объездной дороге съехал в кювет грузовик «MAN». Его выручили сотрудники городского БПП и погрузчик ТОО «Казахавтодор».

18 февраля жительницы района Шал акына в СКО ехали на машине из Петропавловска: одну из них дома ждали дети, другую больная мать. Из-за видимости, близкой к нулевой, за с. Бирлик Есильского района машина съехала в кювет. Женщины позвонили на номер 911, однако в тот день почти все силы спасателей и полицейских были брошены на поиски двух заблудившихся в буране бирликских детей. Навстречу путницам выдвинулся экипаж батальона патрульной полиции, обслуживающий трассу. Из кювета автомобиль путниц вытянули дальнобойщики. Опасаясь повторения ситуации, женщины решили двигаться дальше с осторожностью. На пронизывающем ветру они по очереди шли перед автомобилем, показывая водителю дорогу, пока впереди не показались спасительные проблесковые маячки полицейского патруля. Сотрудники БПП сопроводили их до райцентра Сергеевки. Свои эмоции и предупреждение о том, что в буран лучше отказаться от дальних поездок – женщины изложили в благодарственном письме.

«Безопасность людей — приоритет работы подразделений полиции и всех экстренных служб, — говорит начальник Управления МПС ДП СКО подполковник полиции Айдын Байматов. — Просим водителей внимательно следить за прогнозом погоды и сообщениями службы ЧС о закрытии дорог. Также обращаем внимание, что в экстренных ситуациях, таких, как буран 18 февраля, телефонные линии могут быть перегружены. В этом случае может оказаться полезным новый канал связи — мобильное приложение «102», с помощью которого можно переслать в полицию сообщение в формате текста, аудио- или видеозвонка».



