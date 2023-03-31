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Фура из Казахстана попала в ДТП на трассе Челябинск-Троицк в России

Жанара Мухамедиярова
31 Марта 2023, 21:14
Фура из Казахстана попала в ДТП на трассе Челябинск-Троицк в России

ЧЕЛЯБИНСК. КАЗИНФОРМ - Фура из Казахстана попала в ДТП в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление госавтоинспекции Челябинской области.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх транспортных средств на 143 км автодороги Челябинск-Троицк.

«Сегодня около 17.30 на 143-м километре автодороги Челябинск-Троицк, по предварительным данным, водитель автомобиля «КамАЗ» совершил наезд на стоящий автомобиль «Газель», после чего «Газель» совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулась с автомобилем «Хово», после этого «КамАЗ» совершил наезд на автомобиль «Мерседес» с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Газель» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», - отметили в Управлении госавтоинспекции.
На месте происшествия работают 3 экипажа ДПС, организовано реверсивное движение.
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