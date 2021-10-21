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    12:53, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Функцию прохождения переписи в режиме онлайн возобновят в Казахстане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане возобновят функцию прохождения переписи населения в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики, с момента окончания онлайн-переписи, от жителей начали поступать многочисленные обращения с просьбой о возобновлении функции онлайн-опроса.

    «В этой связи было принято решение о возобновлении функции прохождения переписи в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Заполнить анкеты, как и прежде, можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu. Функция прохождения онлайн будет доступна до конца переписи населения», - сообщили в ведомстве.

    В период с 1 сентября по 15 октября функцией онлайн-переписи воспользовались почти 40% граждан. С 1 октября интервьюеры начали подомовой обход. Ими уже опрошены 5 938 259 человек. Тем, кто прошел перепись в онлайн-режиме необходимо показать уведомление о прохождении переписи интервьюерам, повторного опроса не будет.


    Теги:
    Перепись населения Главная Общество Статистика
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