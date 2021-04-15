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    19:05, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Функции по фармацевтическому производству перейдут из Минидустрии в Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начата работа по передаче функции по фармацевтическому производству из Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Министерство здравоохранения РК. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работа по передаче функции по фармацевтическому производству из Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Министерство здравоохранения РК уже начата. Сегодня эта работа проводится. Соответствующее решение будет принято, когда возьмем на себя эту функцию. Сегодня наши коллеги, Министерство образования и науки, дало пояснение, что они занимаются наукой и разработкой самой вакцины. Разработка в тех объемах, которые известны, проводилась нами совместно. То есть все моменты отрабатывались двумя государственными органами непосредственно с институтом-разработчиком. У каждого госоргана есть конкретная функция в данном вопросе», - прокомментировал вице-министр здравоохранения.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы МОН Общество Минздрав РК
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