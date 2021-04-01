Функции передаются в конкурентную среду, но госорганы сохраняют контроль за собой - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чиновники недостаточно оперативно расстаются со своими функциями. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Канатбек Сафинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране проводится политика по передаче некоторых госфункций в конкурентную среду и органам самоуправления. Однако, несмотря на это, функционал у чиновников за последние годы только растёт. Между тем такое делегирование части госфункций позволяет с одной стороны расширять возможности граждан участвовать в процессе принятия решений, в том числе через местное самоуправление, а с другой - сократить бюрократический аппарат. По состоянию на 2015 год количество государственных функций согласно положениям о госорганах составляло порядка четырех с половиной тысяч. Сейчас, возможно, этих функций больше, потому что практика идет по пути не сокращения, а увеличения числа функций государственных органов», - сказал Канатбек Сафинов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

Он подчеркнул, что даже в случаях, когда госорган отказывается от части своих функций, иногда они передаются в подведомственные этому же госоргану компании.

«Формально поручение исполнено, функции переданы в конкурентную среду, но фактически – госорган сохраняет контроль за собой. Хотя общая идея заключается в установлении баланса между государственной властью и гражданским обществом. Кстати и в самом Плане нации «100 конкретных шагов» такая передача не ограничивается лишь передачей функций в конкурентную среду. Согласно Плану нации, государство должно избавляться от ряда функций, не нужных, «несвойственных» государству, сокращать их, а не просто перекладывать их исполнение с одних государственных учреждений на другие организации, в том числе подведомственные», - отметил депутат.

В связи с этим сенатор попросил Премьер-Министра проинформировать о том, что сделано Правительством за 2 года работы в этом направлении, предоставить сведения о сроках и этапах реализации, а также сообщить о мерах по недопущению роста числа госфункций в новых законодательных и подзаконных нормативных правовых актах.