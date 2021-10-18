Фудбанк для нуждающихся  хотят открыть волонтеры в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Фудбанк хотят организовать волонтеры Актобе для помощи нуждающимся семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году семья Балмагамбетовых, Айзада и Сергей открыли волонтерскую группу «Рахим» для помощи нуждающимся семьям одеждой, канцтоварами, продуктами. Идею волонтеров поддержал акимат, а затем и предприниматель, который выделил им большое помещение для складирования вещей для раздачи. Однако теперь волонтеры задумали новый проект - открыть фудбанк - банк продуктов питания, чтобы принимать продукты от компаний-производителей и раздавать их нуждающимся.

«Мы начали свою волонтерскую работу в 2020 году. Обратились в акимат области, нас направили в областную типографию, где выделили помещение для складирования вещей для благотворительности. В этом году директор типографии дал нам на безвозмездной основе новое большое помещение. В день при акциях по раздаче вещей к нам до 100 человек приходит. На сегодняшний день мы помогли тысячам нуждающихся. Мы публикуем информацию о сборе вещей и раздаче через паблики в Инстаграмме и это работает, люди приносят вещи, игрушки, продукты», - говорит Айзада Балмагамбетова.

Идея волонтерства женщине пришла после того, как с помощью общественности она собрала нужную сумму для лечения своей дочери с редкой формой заболевания.

«Я решила, что нужно помогать людям после того, как волонтеры группы «Катерина добро» собрали недостающую сумму для поездки в столицу на лечение моей дочери. У дочери редкая форма заболевания – ювенальная склеродермия, год она на инвалидности. После реабилитации дочери я поняла, что таких мам очень много, и я хочу им помочь», - говорит женщина.

Теперь новому проекту волонтерской семьи необходима поддержка крупных и мелких компаний и общества.

«Мы задумали новый масштабный проект - фудбанк. Я узнала в интернете, что такой проект хорошо работает в США. Там нуждающиеся семьи приходят в такой фудбанк, приносят документы и набирают продукты на неделю. В свою очередь продукты для фудбанка сдают крупные и мелкие компании-производители. Это могут быть продукты, к примеру, хлебобулочные изделия, произведенные утром и не реализованные к вечеру, но не испорченные. С одной стороны утилизировать жалко, с другой стороны такой товар можно направить на благотворительность. Также к такой категории можно отнести продукты, потерявшие товарный вид, но имеющие нормальный срок хранения. Для Казахстана это бесценный опыт, который я хочу внедрить в нашем городе вместе с мужем», - говорит Айзада Балмагамбетова.

По словам А.Балмагамбетовой, актюбинцы уже стали подключаться к этой идее, приносить продукты, однако нужно понимание и поддержка со стороны компаний-производителей.

«Мы пытаемся привлечь инвесторов, предпринимателей Актобе. Хотим, чтобы нуждающиеся получали какой-то ассортимент товаров – от круп и макарон до памперсов и хозтоваров. Это колоссальная работа, но мы готовы ее делать, а затем при раздаче вести прямой эфир, чтобы спонсоры не сомневались в честности и открытости работы», - говорит она.

Семья намерена помогать только женщинам и детям, семьям, где есть мужчины, будет отказано.

«Нуждающихся мы будем проверять по документам и по месту проживания. Будем помогать только женщинам и детям. Сразу говорю, мужчинам и семьям, где есть мужчины, я не помогаю. Это мой строгий принцип. Я видела, как в таких семьях мужья быстро привыкают к хорошему. У мужчины должна быть ответственность за своих детей», – считает Айзада Балмагамбетова.